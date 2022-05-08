Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат

В Чернігівській області людям не виплачують.
Моя донька з внуком нічого не отримали, хоча оформили уже давно.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 16:33
В Чернігівській області людям не виплачують.
Моя донька з внуком нічого не отримали, хоча оформили уже давно.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:40
Выплат нет
ВПО с 19.04
До сих пор по 00000
Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:16
25-го мая пришла выплата за март и апрель, вчера ( 2 июня ) пришла ещё выплата за май. Впо с 27 апреля оформленно
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