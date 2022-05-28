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В Україні з'явиться сучасна
система бомбосховищ

В Україні з'явиться сучасна система бомбосховищ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 00:10

В Україні з'явиться сучасна система бомбосховищ

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з'явиться сучасна система бомбосховищ.

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В Україні з'явиться сучасна система бомбосховищ
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 00:10

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Модератори: Ірина_, Модератор

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