В Україні з'явиться сучасна система бомбосховищ.
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В Україні з'явиться сучасна система бомбосховищ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 тра, 2022 00:10
В Україні з'явиться сучасна система бомбосховищ
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Дивися повний текст
В Україні з'явиться сучасна система бомбосховищ
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