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Банки не вірять у курс 38
грн за долар. Економіст...

Банки не вірять у курс 38 грн за долар. Економіст...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 10:29

Банки не вірять у курс 38 грн за долар. Економіст...

Пропонуємо до обговорення:
Після скасування Нацбанком прив'язки курсу валют у банках до офіційних показників, фінустанови підняли вартість готівкового долара та євро, але не безготівкового.

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Банки не вірять у курс 38 грн за долар. Економіст розповів, який очікується курс на готівковому ринку
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:18

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Після скасування Нацбанком прив'язки курсу валют у банках до офіційних показників, фінустанови підняли вартість готівкового долара та євро, але не безготівкового.

Дивися повний текст
Банки не вірять у курс 38 грн за долар. Економіст розповів, який очікується курс на готівковому ринку

Не верят, но упорно почти по этому же самому курсу продают.
Мантры на тему "запад нас зальет деньгами и боимся гривны по 20" похоже закончились. Теперь вот пошли такие вариации на тему.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:19

Re: Банки не вірять у курс 38 грн за долар. Економіст...

Друзі. А дешевше буде?
Investor_K
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