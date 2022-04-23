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"Утримувати переселенців
довічно": Подоляк зробив...

"Утримувати переселенців довічно": Подоляк зробив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 18:10

"Утримувати переселенців довічно": Подоляк зробив...

Пропонуємо до обговорення:
Подоляк пояснив, що ніхто не захоче повертатися у свої будинки, поки поруч стоїть російський варвар.

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\"Утримувати переселенців довічно\": Подоляк зробив зустрічну пропозицію тим, хто радить віддати території
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 18:10

Те подоляк с лёгкой руки расписался за 13млн чел
oknerbob
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