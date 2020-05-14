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Смартфони відійдуть у минуле:
глава Nokia розповів про...

Смартфони відійдуть у минуле: глава Nokia розповів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 08:25

Смартфони відійдуть у минуле: глава Nokia розповів про...

Пропонуємо до обговорення:
Ще у 2020 році глава Qualcomm заявив, що протягом п'яти років людство відмовиться від смартфонів на користь нового типу пристроїв – окулярів доповненої реальності. І все це завдяки впровадженню 5G.

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Смартфони відійдуть у минуле: глава Nokia розповів про 6G та майбутнє ґаджетів
R2
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