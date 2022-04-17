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З IT-галузі у світі за місяць
звільнили не менше 16...

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 10:47

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16...

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на низький рівень безробіття в IT-галузі, а також високий попит роботодавців на всі види технічних навичок, десятки IT-компаній у світі за останні тижні оголосили про звільнення. Інші ж оголосили про уповільнення темпів найму принаймні до кінця 2022 року.

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З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 10:47

Да и счета меняем, и выводим деньги уже. С таким курсом, и бездеятельностью, поживём отдельно похоже.
zagadum
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