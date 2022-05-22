Тарифи на тепло для населення можуть зрости утричі оскільки "Нафтогаз" суттєво підвищив ціни на газ для теплокомуненерго.
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Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни на газ – Асоціація тепловиків
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Додано: Вів 31 тра, 2022 20:48
Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни...
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Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни на газ – Асоціація тепловиків
Додано: Вів 31 тра, 2022 22:59
Re: Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни
Війна не всіх ідіотів забрала.
Додано: Сер 01 чер, 2022 06:19
Re: Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни
Ну от як бідному селянинові виживати у таких умовах?
Додано: Сер 01 чер, 2022 07:13
Re: Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни
В цьому році в нас опалення було навіть трохи дешевше минулого року. ТЕЦ перевели з газу на тирсу.
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