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Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 чер, 2022 16:14
_hunter написав: Shaman написав:
быть миноритарием при Бене - это вряд ли инвестиция
С такой точки зрения: быть миноритарием -- вообще не инвестиция -- хоть при Маске.
Вы действительно не поняли суть прикола?
миноритарий при Маске - это обычное явление.
а вот Беня может научить, как прокидывать даже мажоритарщиков - как раз пример Укрнафты очень показателен
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Shaman
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Додано: Чет 02 чер, 2022 23:33
Примат написав:
Я одного не могу понять, разве кто-то не понимал, что цена поднимется на всё?
Реально есть такие люди, что думали, что цены останутся такими, как были?
Реально нужно привести законодательство в нормальное русло, и просто позволить отключаться от ЦО кто не может оплачивать или дать возможность поставить индивидуальное. А не тот процесс, который утвердили у нас, вышибания мозгов пересичному.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 06:37
копейка написав: Примат написав:
Я одного не могу понять, разве кто-то не понимал, что цена поднимется на всё?
Реально есть такие люди, что думали, что цены останутся такими, как были?
Реально нужно привести законодательство в нормальное русло, и просто позволить отключаться от ЦО кто не может оплачивать или дать возможность поставить индивидуальное. А не тот процесс, который утвердили у нас, вышибания мозгов пересичному.
Так все давно изобретено: собираете ОСББ -- и отключайтесь себе на здоровье. Отключать единичные квартиры в многоэтажках -- чтобы за счет соседей греться -- такое вряд ли когда-то позволят...
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_hunter
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:07
_hunter написав: копейка написав: Примат написав:
Я одного не могу понять, разве кто-то не понимал, что цена поднимется на всё?
Реально есть такие люди, что думали, что цены останутся такими, как были?
Реально нужно привести законодательство в нормальное русло, и просто позволить отключаться от ЦО кто не может оплачивать или дать возможность поставить индивидуальное. А не тот процесс, который утвердили у нас, вышибания мозгов пересичному.
Так все давно изобретено: собираете ОСББ -- и отключайтесь себе на здоровье...
100% голосів власників ніколи не набирається - для цього і вигадали таку схему
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