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Клієнти monobank не можуть
зняти свої гроші за кордоном

Клієнти monobank не можуть зняти свої гроші за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:49

Клієнти monobank не можуть зняти свої гроші за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
Про це Наталія залишила відгук на сайті Мінфіну.

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Клієнти monobank не можуть зняти свої гроші за кордоном
R2
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