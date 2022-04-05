Про це Наталія залишила відгук на сайті Мінфіну.
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Клієнти monobank не можуть зняти свої гроші за кордоном
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Додано: Чет 02 чер, 2022 14:49
Клієнти monobank не можуть зняти свої гроші за кордоном
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Дивися повний текст
Клієнти monobank не можуть зняти свої гроші за кордоном
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