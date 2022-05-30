Найбільш автономним смартфоном на ринку зараз є Tecno Pova 3, який виконано у найкращих традиціях Samsung M-серії, що оснащувалися величезними акумуляторами.
Дивися повний текст
Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за інших
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 чер, 2022 05:51
Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за інших
Додано: П'ят 03 чер, 2022 05:51
7000 аккум - это гигантский.
Тогда как называется аккум на 10000 на моем не новом телефоне на базе P70?? ))
Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:20
Re: Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за.
у меня на стареньком BV9500 тоже аккум 10000, держит неделю спокойно.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:40
Філіпс Ксеніум тримав МІСЯЦЬ!!!
але було це огого як давно
круті були апарати...
Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:48
Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:54
Re: Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:01
там були різні моделі
були кнопочні, була смарти..
у вас що було?
всплакнем
Додано: П'ят 03 чер, 2022 18:28
а кому это надо ?
путешественник возьмет с собой повербанк на 20000 мА
военный - рацию или кнопочный или тоже повербанк
обычному пересичному хватит вообще 8-10 часов работы от ак.бат
час на дорогу к работе и 8 на работе и час домой ,
а если еще в обед час зарядить так вообще с 8 утра до 13 дня с головой ( 5 часов работы) , дальше час на зарядку потом в пути час с 18 до 19 и дома 3-4 часа надо же помыться покушать не все ж с телефоном , а пока душ и покушал принял уже 30 минут зарядки . Вот в целом до обеда на работе 5 часом и после зарядки в обед еще 4 часа до сна ... около 9 часов ...
А зарядка одна дома одна на работе ...
|