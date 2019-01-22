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ZEN банк - чи хтось
користувався?

ZEN банк - чи хтось користувався?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:24

ZEN банк - чи хтось користувався?

Всім привіт!
в ZEN зробив акаунт місяць так як мені потрібна була віртуальна карта під Apple Pay , але особливо не користувався. Вчора отримав від них мейл про трансфери в крипту через додаток і виглядає в цілому цікаво (ще й пишуть, що трансфери миттєві). Чи хтось щось знає на цю тему? Можливо хтось користувався і може написати чи все ок і чи нічого не блокується.
Буду вдячний за інформацію!
Max23
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:42

Max23 створюйте другий акк та експериментуйте :wink:
безкоштовний мінімум на рік, якщо ви використовуєте українську мову на телефоні.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:08

Мизантрóп так так, на рахунок українскьої мови знаю, дякую :)
Але не до кінця зрозумів, що мається на увазі під створенням 2 аккаунту? Як і навіщо? :D
Max23
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 09:39

Max23
а с гривневой карты счет пополняется?
если да, то с какого банка, какой курс и когда последний раз пробовали?
kusto
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 10:49

Re: ZEN банк - чи хтось користувався?

  kusto написав:а с гривневой карты счет пополняется?

да
но им идет 10% как комисс
неактуально
  Max23 написав:отримав від них мейл про трансфери в крипту через додаток і виглядає в цілому цікаво

и шо тут такого цикавого? крипта через прокладку в виде еще 1 стороннего сервиса никак не может быть дешевле покупки на бирже из-за комисса. неговоря уже о том какой курс покупки там нарисует, как потом вывести оттуда , с каким комиссом и тп
wtf
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