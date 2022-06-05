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Збанкрутілий Мегабанк
перешкоджає ФГВФО в отриманні...

Збанкрутілий Мегабанк перешкоджає ФГВФО в отриманні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:28

Збанкрутілий Мегабанк перешкоджає ФГВФО в отриманні...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Мегабанку, який НБУ офіційно визнав неплатоспроможним, перешкоджають Фонду гарантування вкладів фізосіб в отриманні контролю над банком.

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Збанкрутілий Мегабанк перешкоджає ФГВФО в отриманні контролю над банком
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:28

и такое бывает (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 15:07

Так, заважає фонду почати виплати доларовим вкладчикам гривнями по курсу 29.
ricardo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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