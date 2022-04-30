RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Meta виділила 1,5 мільйона
доларів на підтримку...

Meta виділила 1,5 мільйона доларів на підтримку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:08

Meta виділила 1,5 мільйона доларів на підтримку...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Meta виділяє 1,5 мільйона доларів, щоб допомогти малому та середньому бізнесу проводити свої рекламні кампанії на платформах Meta.

Дивися повний текст
Meta виділила 1,5 мільйона доларів на підтримку українського бізнесу
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97902
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:08

денежки небольшие, так и бизнес-то малый
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3903
З нами з: 27.09.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 38 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Bitcoin прогнозують зниження до 3−7 тисяч доларів, а...
R2 » П'ят 20 тра, 2022 10:20
1 215
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 тра, 2022 10:20
konjkov_il29
На компанію Цукерберга подали до суду: Meta «вкрала»...
R2 » Чет 05 тра, 2022 16:33
1 311
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 тра, 2022 16:33
moveton
Житель Чернівців за 6000 доларів допомагав...
R2 » П'ят 29 кві, 2022 17:12
2 585
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 кві, 2022 02:12
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (209)
03.06.2022 22:16
Рынок ОВГЗ (3253)
03.06.2022 21:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.