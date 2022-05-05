Новий розрахунковий період (з 1 червня) за програмою «Сім'я 500+» у Польщі розпочався зі змін.
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Допомогу в Польщі виплачуватимуть по-новому: які зміни чекають на переселенців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 22:58
Допомогу в Польщі виплачуватимуть по-новому: які зміни...
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Дивися повний текст
Допомогу в Польщі виплачуватимуть по-новому: які зміни чекають на переселенців
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