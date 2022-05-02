Законопроєкт від Ради у першому читанні: працівників зможуть звільняти шляхом письмового попередження без зазначення причин. Проте, це стосується не всіх.
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Антон Діденко: українців зможуть звільняти без пояснення причин?
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Додано: Нед 05 чер, 2022 10:56
Антон Діденко: українців зможуть звільняти без пояснення...
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Дивися повний текст
Антон Діденко: українців зможуть звільняти без пояснення причин?
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