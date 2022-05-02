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Антон Діденко: українців зможуть
звільняти без пояснення...

Антон Діденко: українців зможуть звільняти без пояснення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 10:56

Антон Діденко: українців зможуть звільняти без пояснення...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт від Ради у першому читанні: працівників зможуть звільняти шляхом письмового попередження без зазначення причин. Проте, це стосується не всіх.

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Антон Діденко: українців зможуть звільняти без пояснення причин?
R2
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