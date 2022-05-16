RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
19-річний підліток заробив на
NFT понад 50 мільйонів доларів

19-річний підліток заробив на NFT понад 50 мільйонів доларів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:52

19-річний підліток заробив на NFT понад 50 мільйонів доларів

Пропонуємо до обговорення:
Підліток-трансгендер Віктор Ланглуа заробив майже 50 мільйонів доларів трохи більше ніж за рік за рахунок продаж своїх невзаємозамінних токенів (NFT).

Дивися повний текст
19-річний підліток заробив на NFT понад 50 мільйонів доларів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97917
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:52

Люди готовы платить деньги за такой бред, а за мир - увы. Такова жизнь.
konjkov_il29
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 04.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 06:33

За гімно треба платити гроші, за життя на землі, а за землю ні. Люди тупіють
kishkaksenia3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Meta виділила 1,5 мільйона доларів на підтримку...
R2 » П'ят 03 чер, 2022 21:08
1 225
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 чер, 2022 21:08
cohan
Bitcoin прогнозують зниження до 3−7 тисяч доларів, а...
R2 » П'ят 20 тра, 2022 10:20
1 227
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 тра, 2022 10:20
konjkov_il29
Понад 12 мільярдів гривень російського олігарха Фрідмана...
R2 » Пон 16 тра, 2022 19:25
1 314
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 тра, 2022 19:25
root

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.