Підвищення Національним банком облікової ставки не зобов'язує банки піднімати ставки за депозитами.
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Банки піднімуть відсотки за депозитами до 15%-17%, — фінаналітик
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Додано: Пон 06 чер, 2022 11:14
Банки піднімуть відсотки за депозитами до 15%-17%, —...
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Дивися повний текст
Банки піднімуть відсотки за депозитами до 15%-17%, — фінаналітик
Додано: Пон 06 чер, 2022 11:17
Додано: Пон 06 чер, 2022 11:32
кароч можно в Укркап на квартал - полгода
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