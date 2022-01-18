На Дніпровській ГАЕС планують генерувати «зелений» водень
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Найбільша гідрогенеруюча компанія України - ПрАТ "Укргідроенерго" вивчає технологічні можливості для генерації "зеленого" водню на Дніпровській ГАЕС. Про це повідомляє Держенергоефективності з посиланням на інформацію, яка прозвучала під час дискусії "Достатність водних ресурсів для виробництва водню".
"На Дніпровській ГАЕС планують генерувати збитки" От задовбали! Укргідроенерго ніяк не заспокоїться. Не можна там будувати ГАЕС. Екологічні наслідки будуть катастрофічні. Яка ще воднева генерація? Що тільки не придумають аби тільки розпочати будівництво і попиляти грошей. Побудова накопичувальних потужностей на Li-ion батареях в десятки разів дешевше, в сотні разів швидше, за місяць можна поставити і запустити.
photoavto Літієві батареї не генерують електрику - вони дозволяють її зберігати. Якою електрикою їх заряджати???Це ключове питання. Таке виробництво краще не дуже далеко від АЕС. Але екологія починається з безвідходної переробки спрацьованих батарей Ще більш незрозуміла ситуація з "генеруванням водню". Наскількі я розумію, пропонується спочатку механічну єнергію води перетворювати в перемінний струм. Енергію струму використовувати для електролізу води...Кисень буде переважно викидатися в повітря, а водень накопичувати у чому? В балонах -дорого . В вигляді гідридів металлів? Питань більше ніж відповідей
yancholz, звісно батареї не генерують енергію. Ви знаєте як працює гідро акумулююча електростанція? На підвищенні, приблизно 50-70 м над рівнем Дніпра, викопується величезний резервуар для прийому води. Вночі, коли є надлишок електроенергії і вона дешева, насоси закачують воду з Дніпра у резервуар. В день, в пікові години коли електроенергії не вистачає і вона дорога, з резервуара скидається вода через турбіни назад у Дніпро і таким чином генерується енергія. Батареї можуть працювати рівно так само: вночі заряджатись - в день віддавати назад.
Нюанс ситуації в тому, що місце де вже 50 років збираються будувати цю станцію не відповідає вимогам безпеки і екології. Більше того там заповідник з унікальними місцями яких в Україні практично не лишилося. Там дуже складна ситуація. Активісти, місцеві жителі, екологи борються з Укргідроенерго десятки років, щоб не допустити цієї катастрофи.