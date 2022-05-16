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На київських АЗС
знову є бензин

На київських АЗС знову є бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 08:50

На київських АЗС знову є бензин

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.

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На київських АЗС знову є бензин
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 08:50

Ни*уя нигде нет, кроме газа.
Перепечатываете что и у всех - о том, чего нет.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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