Ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.
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На київських АЗС знову є бензин
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Додано: Вів 07 чер, 2022 08:50
На київських АЗС знову є бензин
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На київських АЗС знову є бензин
Додано: Вів 07 чер, 2022 08:50
Ни*уя нигде нет, кроме газа.
Перепечатываете что и у всех - о том, чего нет.
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