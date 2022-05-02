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Finance.ua: Допомога з
безробіття в Німеччині

Finance.ua: Допомога з безробіття в Німеччині
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:28

Finance.ua: Допомога з безробіття в Німеччині

Пропонуємо до обговорення:
Як українцям отримати гроші з 1 червня
Через війну в Україні мільйони людей були змушені полишити свої домівки. Багато хто, шукаючи прихистку, виїхав з країни.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:28

За период с 15 апреля по 9 июня 2022 г переселенцы в Украине не получили ни копейки помощи от правительства Украины. Нет также помощи от ООН, МКК, NRC, c которыми правительство Украины заключило меморандум
kovaliov_i
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Модератори: Ірина_, Модератор

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