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Уряд підвищив ставки за
військовими облігаціями

Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:20

Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями

Пропонуємо до обговорення:
Наразі вона становить 25%.

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Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:20

Ну ось, принаймні купонні будуть з вищою ставкою. Навііть не стали чекати підняття ставок за депозитами
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:29

mvi

багато банків вже пропонують депозити 18-19%
мінфін досі туго-думить

viewtopic.php?p=5443532#p5443532
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 16:28

  greenozon написав:mvi

багато банків вже пропонують депозити 18-19%
мінфін досі туго-думить

viewtopic.php?p=5443532#p5443532

Тут процитую найвпливовішого лідора світу - дякую, дуже дякую)) Якщо серед тих банків з'являться системні, охоче візьму до уваги)

P.S. Вони чекали на результати розміщєння овдп за ставкою 11,5%. Результати, очікувано, виявились невтішними.
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 17:23

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Наразі вона становить 25%.

Дивися повний текст
Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями

Средняя за год.Приблизительно. Через месяц будет (10%*11+25%) / 12 = 11,25% годовых.Если следовать тексту постановы,то вроде так?
THB
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 05:08

Re: Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями

А подскажите,в какой банк сходить расспросить про военные облигации? Где их лучше покупать и как,вообще,это происходит? И когда лучше,уже,или подождать? Давно хотел и вот толчёк,только ничего пока не понимаю...
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 07:32

  1973cc11 написав:А подскажите,в какой банк сходить расспросить про военные облигации? Где их лучше покупать и как,вообще,это происходит? И когда лучше,уже,или подождать? Давно хотел и вот толчёк,только ничего пока не понимаю...

В тіліпоні є монобанк, в розділі "Накопичення". І ходити нікуди не треба.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 07:55

R2 Писатель внимательно читал, что писал?
Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями
однак Мінфін перед аукціоном 7 червня відмовився підвищувати ставки

  THB написав: Средняя за год.Приблизительно. Через месяц будет (10%*11+25%) / 12 = 11,25% годовых.Если следовать тексту постановы,то вроде так?

саме так
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 08:03

  Mirax написав:
  1973cc11 написав:А подскажите,в какой банк сходить расспросить про военные облигации? Где их лучше покупать и как,вообще,это происходит? И когда лучше,уже,или подождать? Давно хотел и вот толчёк,только ничего пока не понимаю...

В тіліпоні є монобанк, в розділі "Накопичення". І ходити нікуди не треба.

и происходит все очень просто, практически в один клик и бесплатно.
Если возникнут вопросы, почему цены странные, то нужно изучить матчасть о купонных и дисконтных облигациях. А можно не париться и выбирать по сроку/доходности.
Но как это не патриотично звучит, депозиты под 18% сейчас выгоднее.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 09:33

  1973cc11 написав:А подскажите,в какой банк сходить расспросить про военные облигации? Где их лучше покупать и как,вообще,это происходит? И когда лучше,уже,или подождать? Давно хотел и вот толчёк,только ничего пока не понимаю...


читайте
офіційний урядовий сайт - https://bonds.gov.ua/

2) обирайте банк чи брокер
найпростіше - додаток від альфабанку чи монобанку

складніше - банки або брокери
greenozon
 
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