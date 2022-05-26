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Уряд підвищив ставки за
військовими облігаціями

Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:33

Но как это не патриотично звучит, депозиты под 18% сейчас выгоднее.[/quote]


А в каком банке сейчас лучше открыть депозит?
1973cc11
 
Повідомлень: 45
З нами з: 13.12.19
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Модератори: Ірина_, Модератор

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