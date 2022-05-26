Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями

Но как это не патриотично звучит, депозиты под 18% сейчас выгоднее.[/quote]
А в каком банке сейчас лучше открыть депозит?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 16:33
Но как это не патриотично звучит, депозиты под 18% сейчас выгоднее.[/quote]
А в каком банке сейчас лучше открыть депозит?
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