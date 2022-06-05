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Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:05
Пропонуємо до обговорення:
Цього тижня гендиректор MicroStrategy Майкл Сейлор в інтерв'ю телеканалу CNBC озвучив думку, що BTC досягне $1 млн.
Дивися повний текст Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл Сейлор
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R2
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:05
... ну а пока хотя бы назад на $67000...
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cohan
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Додано: Суб 11 чер, 2022 15:14
Ему цена 2 цента в базарный день, какой миллион
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75stasstas75
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Додано: Пон 13 чер, 2022 02:07
в принципе пока биток был мало известным и понятным в широких кругах, я улыбался от подобных заявлений, но сейчас почему-то скорее верю в такое развитие событий.
может быть и не миллион, а 100-200 тысяч, но скорее всего да, именно может быть.
жаль конечно любителей токенов и капрофорков - однажды большинство сейчас популярных шиткоинов уйдут в небытие.
ИМХО
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bobkasho
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Додано: Пон 13 чер, 2022 16:54
пацан ищет кому грузануть свои баулы, но гусей сейчас щипают везде
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godGamer
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Додано: Пон 13 чер, 2022 17:13
bobkasho написав:
может быть и не миллион, а 100-200 тысяч, но скорее всего да, именно может быть.
Интересно, какая польза от биткоина, если он будет стоить 100-200 тысяч?
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BIGor
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:39
BIGor написав: bobkasho написав:
может быть и не миллион, а 100-200 тысяч, но скорее всего да, именно может быть.
Интересно, какая польза от биткоина, если он будет стоить 100-200 тысяч?
Та від нього при будь якій ціні користі ніякої
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Faceless
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:52
BIGor написав: bobkasho написав:
может быть и не миллион, а 100-200 тысяч, но скорее всего да, именно может быть.
Интересно, какая польза от биткоина, если он будет стоить 100-200 тысяч?
От золота, нахомяченного в ювелирке и банковских слитках, много пользы? Думаю, ещё меньше. Крипта не только средством сбережения, но и средством платежа может быть. Сегодня у деда неудачный день, но концу года под 100к ещё может сходить, тогда и посмотрим.
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phantom_systems
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Додано: Пон 13 чер, 2022 20:15
phantom_systems написав: BIGor написав: bobkasho написав:
может быть и не миллион, а 100-200 тысяч, но скорее всего да, именно может быть.
Интересно, какая польза от биткоина, если он будет стоить 100-200 тысяч?
От золота, нахомяченного в ювелирке и банковских слитках, много пользы? Думаю, ещё меньше. Крипта не только средством сбережения, но и средством платежа может быть. Сегодня у деда неудачный день, но концу года под 100к ещё может сходить, тогда и посмотрим.
Золото очень любят носить женщины + используется в электронике. А для чего нужен биткоин?
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BIGor
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Додано: Пон 13 чер, 2022 20:40
BIGor написав:
А для чего нужен биткоин?
чтобы приблизить конец света
тот же иран сжигает нефть-вырабатывает ээ и майнит биткоин
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wtf
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