Асоціація ріелторів закликає купувати нерухомість поки що є можливість і не боятися.
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Асоціація ріелторів закликає не бояться і купувати нерухомість, поки є можливість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:00
Асоціація ріелторів закликає не бояться і купувати...
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Асоціація ріелторів закликає не бояться і купувати нерухомість, поки є можливість
Додано: Нед 12 чер, 2022 09:00
45% - если ожидаемое падения ВВП в этом году и спешите покупать квартиры?
Где логика?
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:05
Re: Асоціація ріелторів закликає не бояться і купувати...
Доходы риелторов сейчас на низком старте, "покупайте, покупайте!"
Додано: Нед 12 чер, 2022 16:30
Ожидаемое падение цен -30-40% от довоенного, какой идиот сейчас будет покупать, когда в любой момент может прилететь в эту самую квартиру
Додано: Нед 12 чер, 2022 17:07
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