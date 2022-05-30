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Що буде з опаленням і тарифами - Герус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 чер, 2022 23:31
Пропонуємо до обговорення:
Підготовка до нового опалювального сезону в Україні повинна бути здійснена за кількома напрямками. Оскільки ця зима буде дуже важкою, зокрема, через можливі провокації з боку російських окупантів.
Дивися повний текст Що буде з опаленням і тарифами - Герус
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Додано: Пон 13 чер, 2022 23:31
Ребята ищу кто поможет отключить от отопления КиевТепло энерго коммерческое помещение В киеве в шевченковком раойне без прохождения 7 кругов ада. Бо тарифы за отопление уже превышают сумму аренды.
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