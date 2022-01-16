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Співзасновник Dogecoin:
криптовалюти — ідеальний...

Співзасновник Dogecoin: криптовалюти — ідеальний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:32

Співзасновник Dogecoin: криптовалюти — ідеальний...

Пропонуємо до обговорення:
У недавньому інтерв'ю The Project співзасновник Dogecoin Джексон Палмер сказав, що криптовалюти сприяють шахрайству.

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Співзасновник Dogecoin: криптовалюти — ідеальний інструмент для інтернет-шахраїв
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:32

криптопирамиды к слове валюта не имеют никакого отношения
2germ2
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