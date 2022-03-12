Уряд Австрії виділить до 2026 року 28 млрд євро на боротьбу зі зростанням цін та на компенсації населенню пов'язаних із цим витрат.
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Австрія виділяє €28 мільярдів на боротьбу з інфляцією
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Додано: Сер 15 чер, 2022 10:31
Австрія виділяє €28 мільярдів на боротьбу з інфляцією
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Австрія виділяє €28 мільярдів на боротьбу з інфляцією
Додано: Сер 15 чер, 2022 10:31
Надрукувати гроші, тим самим визвавши інфляцію і витратити їх на боротьбу з інфляцією! Геніально!
Хоча підозрюю що просто заголовок статті просто неправильний.
Додано: Сер 15 чер, 2022 10:38
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