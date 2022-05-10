Малий і середній бізнеси України призупинили відновлення, яке почало спостерігатися наприкінці квітня і на початку травня 2022 року.
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Стан бізнесу у червні: фінансові втрати, ситуація з персоналом, сплата податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:09
Стан бізнесу у червні: фінансові втрати, ситуація з...
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Дивися повний текст
Стан бізнесу у червні: фінансові втрати, ситуація з персоналом, сплата податків
Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:09
Навіщо така стаття? Погано та буде ще гірше? Що пропонує автор? Цьому Андрію Длігачу треба вручити повістку...
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