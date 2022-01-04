Право не сплачувати ЄСВ під час дії воєнного стану не передбачає зарахування відповідних періодів роботи до страхового стажу.
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Чи зараховується страховий стаж при несплаті ЄСВ під час воєнного стану - пояснення ПФУ
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Додано: Нед 19 чер, 2022 03:48
Чи зараховується страховий стаж при несплаті ЄСВ під час...
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Чи зараховується страховий стаж при несплаті ЄСВ під час воєнного стану - пояснення ПФУ
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