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Чи зараховується страховий стаж
при несплаті ЄСВ під час...

Чи зараховується страховий стаж при несплаті ЄСВ під час...
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 03:48

Чи зараховується страховий стаж при несплаті ЄСВ під час...

Пропонуємо до обговорення:
Право не сплачувати ЄСВ під час дії воєнного стану не передбачає зарахування відповідних періодів роботи до страхового стажу.

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Чи зараховується страховий стаж при несплаті ЄСВ під час воєнного стану - пояснення ПФУ
R2
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