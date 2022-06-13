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Євросоюз може скасувати статус кандидата в ЄС Україні,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 чер, 2022 13:01
Пропонуємо до обговорення:
Якщо Україна стане державою-кандидатом у члени Європейського союзу, ЄС зможе відібрати у країни такий статус, якщо Київ порушить свої зобов'язання.
Дивися повний текст Євросоюз може скасувати статус кандидата в ЄС Україні, якщо вона не виконає своїх зобов'язань
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Додано: Нед 19 чер, 2022 13:01
Боже, статус іще не дали, а вже погрожують, що відберуть! Що там за політики зібралися? Босота якась, гопники просто.
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tapack0wal
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Додано: Нед 19 чер, 2022 13:09
tapack0wal написав:
Боже, статус іще не дали, а вже погрожують, що відберуть! Що там за політики зібралися? Босота якась, гопники просто.
Это было бы смешно, если бы не было грустно
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Грйс-мэн
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