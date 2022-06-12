В Угорщині запропонували транспортування українського продовольства через її територію.
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Угорщина запропонувала новий варіант експорту українського зерна
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Додано: Вів 21 чер, 2022 10:23
Угорщина запропонувала новий варіант експорту...
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Дивися повний текст
Угорщина запропонувала новий варіант експорту українського зерна
Додано: Вів 21 чер, 2022 10:23
І в якому угорському морському порту зерно вантажитимуть на сухогрузи?
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