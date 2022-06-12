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Угорщина запропонувала
новий варіант експорту...

Угорщина запропонувала новий варіант експорту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 10:23

Угорщина запропонувала новий варіант експорту...

Пропонуємо до обговорення:
В Угорщині запропонували транспортування українського продовольства через її територію.

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Угорщина запропонувала новий варіант експорту українського зерна
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 10:23

І в якому угорському морському порту зерно вантажитимуть на сухогрузи?
tapack0wal
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