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Індустріальні парки отримають
митні та податкові пільги...

Індустріальні парки отримають митні та податкові пільги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 18:00

Індустріальні парки отримають митні та податкові пільги...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада на засіданні 22 травня схвалила два закони, які надають податкові та митні пільги для індустріальних парків.

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Індустріальні парки отримають митні та податкові пільги – Рада ухвалила закони
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 18:01

А остальные предприниматели я так понял будут платить по полной ?
jeka151515
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Модератори: Ірина_, Модератор

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