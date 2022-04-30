Верховна Рада на засіданні 22 травня схвалила два закони, які надають податкові та митні пільги для індустріальних парків.
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Індустріальні парки отримають митні та податкові пільги – Рада ухвалила закони
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Додано: Вів 21 чер, 2022 18:00
Індустріальні парки отримають митні та податкові пільги...
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Індустріальні парки отримають митні та податкові пільги – Рада ухвалила закони
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