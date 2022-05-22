RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Динаміка цін на вторинному
ринку житла (інфографіка)

Динаміка цін на вторинному ринку житла (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 18:16

Динаміка цін на вторинному ринку житла (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
За час повномасштабної війни в Україні медіанна ціна квадратного метра на вторинному ринку нерухомості Києва зросла на 3% з $1501 до $1548. При цьому попит на квартири впав у два рази, ціна не відображає ринкової вартості житла, пише портал пошуку нерухомості.

Дивися повний текст
Динаміка цін на вторинному ринку житла (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97998
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На які спеціальності буде попит після війни (інфографіка)
R2 » Пон 20 чер, 2022 09:01
3 611
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 чер, 2022 09:41
jaroskav031276
Дефіцит на ринку нерухомості: якого житла може...
R2 » Суб 11 чер, 2022 20:06
3 636
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 чер, 2022 11:52
greenback1996
Що зараз відбувається на ринку палива: ціни на АЗС у...
R2 » Нед 22 тра, 2022 14:22
4 806
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 тра, 2022 22:10
waldi_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (860)
21.06.2022 20:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.