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Динаміка цін на вторинному ринку житла (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 чер, 2022 18:16
Пропонуємо до обговорення:
За час повномасштабної війни в Україні медіанна ціна квадратного метра на вторинному ринку нерухомості Києва зросла на 3% з $1501 до $1548. При цьому попит на квартири впав у два рази, ціна не відображає ринкової вартості житла, пише портал пошуку нерухомості.
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