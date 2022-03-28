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У бюджеті великий дефіцит та величезні проблеми, — у ВР...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 чер, 2022 10:36
Пропонуємо до обговорення:
Нульове розмитнення автомобіля для потреб армії залишається. Проте нульове розмитнення інших імпортних товарів призвело до неконкурентності українських виробників та значних недонадходжень до бюджету. Тому уряд переглянув деякі пільги з цього приводу.
Дивися повний текст У бюджеті великий дефіцит та величезні проблеми, — у ВР пояснили, чому скасували нульове розмитнення
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R2
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Додано: Сер 22 чер, 2022 10:37
Убрать 20% на продукты питания для поддержания населения не вариант?
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godGamer
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Додано: Сер 22 чер, 2022 11:08
godGamer написав:
Убрать 20% на продукты питания
Предлагаете еще увеличить
У бюджеті великий дефіцит та величезні проблеми
?
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_hunter
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Додано: Сер 22 чер, 2022 11:46
Неконкурентными вдруг стали наши автопроизводители легковых?)))
Разве они у нас есть?)
А то что с бюджетом Ж - это и так понятно.
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antey1969
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