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У бюджеті великий дефіцит
та величезні проблеми, — у ВР...

У бюджеті великий дефіцит та величезні проблеми, — у ВР...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 10:36

У бюджеті великий дефіцит та величезні проблеми, — у ВР...

Пропонуємо до обговорення:
Нульове розмитнення автомобіля для потреб армії залишається. Проте нульове розмитнення інших імпортних товарів призвело до неконкурентності українських виробників та значних недонадходжень до бюджету. Тому уряд переглянув деякі пільги з цього приводу.

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У бюджеті великий дефіцит та величезні проблеми, — у ВР пояснили, чому скасували нульове розмитнення
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 10:37

Убрать 20% на продукты питания для поддержания населения не вариант?
godGamer
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 11:08

  godGamer написав:Убрать 20% на продукты питания

Предлагаете еще увеличить
У бюджеті великий дефіцит та величезні проблеми

? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 11:46

Re: У бюджеті великий дефіцит та величезні проблеми, — у ВР.

Неконкурентными вдруг стали наши автопроизводители легковых?)))
Разве они у нас есть?)
А то что с бюджетом Ж - это и так понятно.
antey1969
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