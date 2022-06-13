Українці можуть отримати ще до 30 тис. євро допомоги:...
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Окрім того: 1) ЄСПЛ не надає допомог, а лише може присудити компенсацію матеріальної та/або моральної шкоди і судові витрати в разі встановлення ним порушення права чи свободи, гарантованих Конвенцією 1950 року і Протоколами до неї. 2) Послуга Укрпошти платна: зараз лише авіа (300-400 гривень). 3) Строк очікування розгляду українських справ 5-10 років. 4) Якщо заява заповнюється за родича, то він повинен підписати довіреність у формулярі цієї заяви. 5) Без юриста, який спеціалізується на ЄСПЛ, одноосібний суддя може одразу визнати заяву неприйнятною навіть з формальних підстав, а саме помилок під час її оформлення.