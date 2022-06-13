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Українці можуть отримати ще
до 30 тис. євро допомоги:...

Українці можуть отримати ще до 30 тис. євро допомоги:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 22:33

Українці можуть отримати ще до 30 тис. євро допомоги:...

Пропонуємо до обговорення:
Для цього потрібно подати заяву до Європейського суду з прав людини протягом чотирьох місяців від моменту, коли ви постраждали від російської агресії, проте не пізніше від 16 січня 2023 року.

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Українці можуть отримати ще до 30 тис. євро допомоги: куди подати заяву
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 22:34

Аналогічна справа з негативним результатом: «Марковіч та інші проти Італії»

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126311
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78623

Окрім того:
1) ЄСПЛ не надає допомог, а лише може присудити компенсацію матеріальної та/або моральної шкоди і судові витрати в разі встановлення ним порушення права чи свободи, гарантованих Конвенцією 1950 року і Протоколами до неї.
2) Послуга Укрпошти платна: зараз лише авіа (300-400 гривень).
3) Строк очікування розгляду українських справ 5-10 років.
4) Якщо заява заповнюється за родича, то він повинен підписати довіреність у формулярі цієї заяви.
5) Без юриста, який спеціалізується на ЄСПЛ, одноосібний суддя може одразу визнати заяву неприйнятною навіть з формальних підстав, а саме помилок під час її оформлення.
Igneus
 
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