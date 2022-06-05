Про це в ефірі національного телемарафону розповіла перший віце-прем'єр-міністр економіки України Юлія Свириденко.
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Безробітних залучатимуть до громадських робіт: скільки вони отримуватимуть
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Додано: Чет 23 чер, 2022 14:13
Безробітних залучатимуть до громадських робіт: скільки...
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Безробітних залучатимуть до громадських робіт: скільки вони отримуватимуть
Додано: Чет 23 чер, 2022 14:13
заборонити виїзд, робота батраками за їжу, притому обкласти максимально податками, вірною дорогою йдемо... :-(
прямо бачу проблиски процвітання на горизонті
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