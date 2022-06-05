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Безробітних залучатимуть
до громадських робіт: скільки...

Безробітних залучатимуть до громадських робіт: скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 14:13

Безробітних залучатимуть до громадських робіт: скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі національного телемарафону розповіла перший віце-прем'єр-міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Безробітних залучатимуть до громадських робіт: скільки вони отримуватимуть
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 14:13

заборонити виїзд, робота батраками за їжу, притому обкласти максимально податками, вірною дорогою йдемо... :-(

прямо бачу проблиски процвітання на горизонті
Vit.Ali
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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