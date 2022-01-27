російські окупанти демонтували та вивезли найбільшу в Україні сонячну електростанцію, яка була розміщена біля міста Токмак Запорізької області.
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росіяни на Запоріжжі вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні
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Додано: Чет 23 чер, 2022 17:23
росіяни на Запоріжжі вкрали найбільшу сонячну...
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росіяни на Запоріжжі вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні
Додано: Чет 23 чер, 2022 17:23
А шесть районов Запорожской области платили за электроэнергию по зелёному тарифу?
Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:04
по зеленому тарифу платило дп "гарантированный покупатель" , а разницу компенсировали из госбюджета
Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:49
telesystem444 Не лгите, не из госбюджета, а из карманов украинцев, повышая тариф на электрику в платежках
Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:56
сєпари у сєпара і вкрали
Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:18
А станция то на месте
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