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росіяни на Запоріжжі
вкрали найбільшу сонячну...

росіяни на Запоріжжі вкрали найбільшу сонячну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 17:23

росіяни на Запоріжжі вкрали найбільшу сонячну...

Пропонуємо до обговорення:
російські окупанти демонтували та вивезли найбільшу в Україні сонячну електростанцію, яка була розміщена біля міста Токмак Запорізької області.

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росіяни на Запоріжжі вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 17:23

А шесть районов Запорожской области платили за электроэнергию по зелёному тарифу?
summacut
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Это не самая большая. Есть и по 200 МВт
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:04

по зеленому тарифу платило дп "гарантированный покупатель" , а разницу компенсировали из госбюджета
telesystem444
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:49

telesystem444 Не лгите, не из госбюджета, а из карманов украинцев, повышая тариф на электрику в платежках
o_boiko
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:56

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
російські окупанти демонтували та вивезли найбільшу в Україні сонячну електростанцію, яка була розміщена біля міста Токмак Запорізької області.

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росіяни на Запоріжжі вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні


сєпари у сєпара і вкрали
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:18

А станция то на месте :)
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=15&lat=47.27856&lng=35.71196&themeId=MONITORING-NORMAL-MODE&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2F4e7f012a-5920-47bc-a0f1-7f075152f077&datasetId=S2L2A&fromTime=2022-06-22T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-06-22T23%3A59%3A59.999Z&layerId=1_TRUE_COLOR&demSource3D=%22MAPZEN%22
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 13:17

o_boiko , а это не одно и то же?
telesystem444
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 13:30

Re: росіяни на Запоріжжі вкрали найбільшу сонячну...

где-то загрустил денежный мешок ОПЗЖ.
Такая хорошая кормуха была с зелеными тарифами.
antey1969
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