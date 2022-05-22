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monobank відкрив нові
картки для деяких клієнтів

monobank відкрив нові картки для деяких клієнтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 15:29

monobank відкрив нові картки для деяких клієнтів

Пропонуємо до обговорення:
З 23 червня для всіх ФОП, які користуються monobank, буде доступна нова картка.

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monobank відкрив нові картки для деяких клієнтів
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 15:29

Какие видрядження, если за границу не выпускают? Имитация деятельности, пока ФОПов принуждают сдавать по 29.

Наша контора уже перешла в юсдт, а ФОПы можно закрывать, мало того что поддержки нет, так еще и ввели валютный налог экспортерам. В итоге гетьманцовы не получат ничего.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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