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Вся нафтопереробна галузь
України не працює — «Нафтогаз»

Вся нафтопереробна галузь України не працює — «Нафтогаз»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:32

Вся нафтопереробна галузь України не працює — «Нафтогаз»

Пропонуємо до обговорення:
Крім того, складно забезпечити постачання нафтопродуктів, через що і виникає дефіцит.

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Вся нафтопереробна галузь України не працює — «Нафтогаз»
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:33

Грета смотрит на вас, как на гавно
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Модератори: Ірина_, Модератор

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