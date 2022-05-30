Крім того, складно забезпечити постачання нафтопродуктів, через що і виникає дефіцит.
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Вся нафтопереробна галузь України не працює — «Нафтогаз»
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:32
Вся нафтопереробна галузь України не працює — «Нафтогаз»
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Дивися повний текст
Вся нафтопереробна галузь України не працює — «Нафтогаз»
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