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Скільки отримає український
бюджет після скасування...

Скільки отримає український бюджет після скасування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:00

Скільки отримає український бюджет після скасування...

Пропонуємо до обговорення:
Бюджет України додатково отримає близько 5 млрд грн за рахунок скасування безкоштовного розмитнення авто, ввезених з-за кордону. Крім того, в цій цифрі також враховується оподаткування імпортної низки інших імпортних товарів.

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Скільки отримає український бюджет після скасування безкоштовного розмитнення
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:00

Вроде ж налоги для того и убирали, чтобы активнее импортные автомобили покупали. Или ожидалось, что это волшебным образом не приведёт "к выводу из страны огромного количества валюты"?
moveton
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