Міжнародна платіжна система PayPal продовжила період, протягом якого обслуговуватиме українців без комісій, до вересня 2022 року.
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PayPal подовжив період без комісій для користувачів з України
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:56
PayPal подовжив період без комісій для користувачів...
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PayPal подовжив період без комісій для користувачів з України
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