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Раді пропонують залишити
нульове розмитнення авто для...

Раді пропонують залишити нульове розмитнення авто для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 07:52

Раді пропонують залишити нульове розмитнення авто для...

Пропонуємо до обговорення:
Група народних депутатів переважно з фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №7499 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з ввезення транспортних засобів учасниками бойових дій та іншими категоріями осіб, яким пропонується обмежити можливість нульового розмитнення авто.

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Раді пропонують залишити нульове розмитнення авто для учасників бойових дій та цивільних, які втратили авто через війну
R2
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