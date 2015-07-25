Податкові послаблення для бізнесу

Shaman написав:а неслабая маржа - это сколько в %?
Там своя кухня. Сети берут с производителей буквально за все: за вход, за позиции, место на полке, расстановку и т. д. Плюс к этому отсрочка по рассчетам на месяцы. У них набегает неслабо и помимо прямой маржи.
Shaman написав:а неслабая маржа - это сколько в %?
Там своя кухня. Сети берут с производителей буквально за все: за вход, за позиции, место на полке, расстановку и т. д. Плюс к этому отсрочка по рассчетам на месяцы. У них набегает неслабо и помимо прямой маржи.
это все выражается в цифрах, и в конечном итоге не супер - нормальная бизнес доходность. Вы не забывайте, что если говорит о продуктовых сетях - есть АТБ, который не дает остальным сильно зарабатывать;) у АТБ отсрочка месяц
в Антошке возможно маржа и 50% - так извините меня, какая оборачиваемость у игрушек? а в текущее время?
то, что Вы говорите - это стандартные набросы, что сети зажрались, на самом деле - обычный бизнес.
Shaman написав:а неслабая маржа - это сколько в %?
Там своя кухня. Сети берут с производителей буквально за все: за вход, за позиции, место на полке, расстановку и т. д. Плюс к этому отсрочка по рассчетам на месяцы. У них набегает неслабо и помимо прямой маржи.
Может мой опыт нерелевантен, но в сильпо сейчас и ассортимент получше, и цены, по сравнению с "магазинами у дома", которые непонятно где берут товар (о налогах там вообще только шепотом). АТБ хожу меньше, стало немного дороже вроде, но не катастрофически. Так что ритейлеры разделяют профит от налоговых послаблений с клиентами, а не всё себе загребают
Shaman написав:а неслабая маржа - это сколько в %?
Там своя кухня. Сети берут с производителей буквально за все: за вход, за позиции, место на полке, расстановку и т. д. Плюс к этому отсрочка по рассчетам на месяцы. У них набегает неслабо и помимо прямой маржи.
А хочете на прикладі не мережі? 1 Середня націнка - 16%...яка складається з націнка в______________________________% до обороту_абсолютне значення 40 - 50% - різна елітка яка має оборот пів-року_________5%__________2% 30 - 40% - товар який обертається раз в квартал_________15%_________5% 20 - 30% - товар який обертається раз в місяць__________20%_________5% 15% - хліб______________________________________15%_________2% 5% - тютюнові вироби_____________________________30%_________1,5% Всього______________________________________________________15,5% 2 З цієї середньої націнки треба відмінусувати електроенергію ______________в мене це 15% націнки або 2-3% обороту зарплати_______________________________40% націнки або 5-8% обороту податки______20% націнки або 3-4% обороту амортизацію прибуток
Як видно з таблички - то 2% від обороту...це звичайно полегшення, але точно не манна небесна.