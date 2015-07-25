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Податкові послаблення для бізнесу
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:24

  St/2 написав:
  antey1969 написав:Маразм.
Перевести крупных торгашей с неслабой маржой на 2% - это реально 80й левел от управленцев-самокатчиков.

Где твоя торговая сеть? Или свистеть не мешки ворочать???


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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:26

prodigy
Сколько тысяч человек работает?
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:35

  Shaman написав:а неслабая маржа - это сколько в %?

Там своя кухня.
Сети берут с производителей буквально за все: за вход, за позиции, место на полке, расстановку и т. д.
Плюс к этому отсрочка по рассчетам на месяцы. У них набегает неслабо и помимо прямой маржи.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:56

  antey1969 написав:
  Shaman написав:а неслабая маржа - это сколько в %?

Там своя кухня.
Сети берут с производителей буквально за все: за вход, за позиции, место на полке, расстановку и т. д.
Плюс к этому отсрочка по рассчетам на месяцы. У них набегает неслабо и помимо прямой маржи.

это все выражается в цифрах, и в конечном итоге не супер - нормальная бизнес доходность. Вы не забывайте, что если говорит о продуктовых сетях - есть АТБ, который не дает остальным сильно зарабатывать;) у АТБ отсрочка месяц

в Антошке возможно маржа и 50% - так извините меня, какая оборачиваемость у игрушек?
а в текущее время?

то, что Вы говорите - это стандартные набросы, что сети зажрались, на самом деле - обычный бизнес.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:59

  antey1969 написав:
  Shaman написав:а неслабая маржа - это сколько в %?

Там своя кухня.
Сети берут с производителей буквально за все: за вход, за позиции, место на полке, расстановку и т. д.
Плюс к этому отсрочка по рассчетам на месяцы. У них набегает неслабо и помимо прямой маржи.

Может мой опыт нерелевантен, но в сильпо сейчас и ассортимент получше, и цены, по сравнению с "магазинами у дома", которые непонятно где берут товар (о налогах там вообще только шепотом).
АТБ хожу меньше, стало немного дороже вроде, но не катастрофически.
Так что ритейлеры разделяют профит от налоговых послаблений с клиентами, а не всё себе загребают
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 21:54

  St/2 написав:prodigy
Сколько тысяч человек работает?


With about 51,000 employees worldwide, the C&A brand is present in 18 countries in Europe, as well as Brazil, Mexico, and China.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 00:13

  prodigy написав:
  St/2 написав:prodigy
Сколько тысяч человек работает?


With about 51,000 employees worldwide, the C&A brand is present in 18 countries in Europe, as well as Brazil, Mexico, and China.

И почему эта сеть не работает в такой сладкой Украине?
И какое отношение эта сеть имеет к сильпо???
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 07:44

  St/2 написав:
  prodigy написав:
  St/2 написав:prodigy
Сколько тысяч человек работает?


With about 51,000 employees worldwide, the C&A brand is present in 18 countries in Europe, as well as Brazil, Mexico, and China.

И почему эта сеть не работает в такой сладкой Украине?
И какое отношение эта сеть имеет к сильпо???


каким оборазом вы притянули сюда Сельпо?

это был намек на @немца (antey1969)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 13:48

  antey1969 написав:
  Shaman написав:а неслабая маржа - это сколько в %?
Там своя кухня.
Сети берут с производителей буквально за все: за вход, за позиции, место на полке, расстановку и т. д.
Плюс к этому отсрочка по рассчетам на месяцы. У них набегает неслабо и помимо прямой маржи.
А хочете на прикладі не мережі?
1 Середня націнка - 16%...яка складається з
націнка в______________________________% до обороту_абсолютне значення
40 - 50% - різна елітка яка має оборот пів-року_________5%__________2%
30 - 40% - товар який обертається раз в квартал_________15%_________5%
20 - 30% - товар який обертається раз в місяць__________20%_________5%
15% - хліб______________________________________15%_________2%
5% - тютюнові вироби_____________________________30%_________1,5%
Всього______________________________________________________15,5%
2 З цієї середньої націнки треба відмінусувати
електроенергію ______________в мене це 15% націнки або 2-3% обороту
зарплати_______________________________40% націнки або 5-8% обороту
податки______20% націнки або 3-4% обороту
амортизацію
прибуток

Як видно з таблички - то 2% від обороту...це звичайно полегшення, але точно не манна небесна.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 18:25

Re: Податкові послаблення для бізнесу

Чи обовязково зараз сплачувати ЄСВ ФОПу? Чи можна не сплачувати і штрафу за це ніякого не буде?
GALeon
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