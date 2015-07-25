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Податкові послаблення для бізнесу
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 19:42

  GALeon написав:Чи обовязково зараз сплачувати ЄСВ ФОПу? Чи можна не сплачувати і штрафу за це ніякого не буде?


после 20 июля лафа закончится
можно не платить, если можешь обосновать документально невозможность заплатить

документы для обоснования утверждает минфин

само собой, ничего минфин еще не утвердил и до 20го не утвердит
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:00

Re: Податкові послаблення для бізнесу

cohan написав:
  GALeon написав:Чи обовязково зараз сплачувати ЄСВ ФОПу? Чи можна не сплачувати і штрафу за це ніякого не буде?


после 20 июля лафа закончится
можно не платить, если можешь обосновать документально невозможность заплатить...
наче податкова давала розячнення, що на час воєного стану фопів 1-3 групи добровільно приймають рішення сплачувати чи не сплачувати ЄСВ. Чи вже відмінили це ріщення?
GALeon
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