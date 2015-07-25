после 20 июля лафа закончится
можно не платить, если можешь обосновать документально невозможность заплатить
документы для обоснования утверждает минфин
само собой, ничего минфин еще не утвердил и до 20го не утвердит
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Пон 04 лип, 2022 19:42
после 20 июля лафа закончится
можно не платить, если можешь обосновать документально невозможность заплатить
документы для обоснования утверждает минфин
само собой, ничего минфин еще не утвердил и до 20го не утвердит
Додано: Пон 04 лип, 2022 20:00
Re: Податкові послаблення для бізнесу
наче податкова давала розячнення, що на час воєного стану фопів 1-3 групи добровільно приймають рішення сплачувати чи не сплачувати ЄСВ. Чи вже відмінили це ріщення?
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