после 20 июля лафа закончится
можно не платить, если можешь обосновать документально невозможность заплатить
документы для обоснования утверждает минфин
само собой, ничего минфин еще не утвердил и до 20го не утвердит
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Пон 04 лип, 2022 19:42
после 20 июля лафа закончится
можно не платить, если можешь обосновать документально невозможность заплатить
документы для обоснования утверждает минфин
само собой, ничего минфин еще не утвердил и до 20го не утвердит
Додано: Пон 04 лип, 2022 20:00
Re: Податкові послаблення для бізнесу
наче податкова давала розячнення, що на час воєного стану фопів 1-3 групи добровільно приймають рішення сплачувати чи не сплачувати ЄСВ. Чи вже відмінили це ріщення?
Додано: Пон 04 лип, 2022 22:17
гуглите 2260 и попытки в комментариях его состыковать с предыдущими и прочими разяснениями торговой палаты (типа непреодолимой силы)
суть там такая: все кто расслабился - бегом до 15-20 отчитаться и до 31 уплатить, отсрочка? разве что если умерли и то - надо смотреть.... вот и смотрим - проверочки вернули
короче если налоговая дотянется - сумма интересна, или еще что - предъявит, но можете рискнуть что будет не до вас
Додано: Вів 05 лип, 2022 19:26
Re: Податкові послаблення для бізнесу
гуглите 2260 и попытки в комментариях его состыковать с предыдущими и прочими разяснениями торговой палаты (типа непреодолимой силы)
суть там такая: все кто расслабился - бегом до 15-20 отчитаться и до 31 уплатить, отсрочка? разве что если умерли и то - надо смотреть.... вот и смотрим - проверочки вернули
короче если налоговая дотянется - сумма интересна, или еще что - предъявит, но можете рискнуть что будет не до вас[/quote]Нагуглив
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