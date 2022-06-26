RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський підписав закон
про скасування безмитного...

Зеленський підписав закон про скасування безмитного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 18:43

Зеленський підписав закон про скасування безмитного...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення з 1 липня митних зборів, акцизів і 20% ПДВ на імпортні товари. В тому числі, мова йде про ввезення автомобілів громадянами.

Дивися повний текст
Зеленський підписав закон про скасування безмитного ввезення авто українцями
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98050
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 50 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт розповів про «плюси» скасування нульового... 1, 2, 3
R2 » Нед 26 чер, 2022 19:32
22 993
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 чер, 2022 18:48
Faceless
Зеленський ввів у дію положення про реєстр олігархів. Що...
R2 » Чет 30 чер, 2022 10:05
0 45
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 чер, 2022 10:05
R2
Скільки отримає український бюджет після скасування...
R2 » Пон 27 чер, 2022 13:00
1 131
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 чер, 2022 13:00
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3363)
30.06.2022 19:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.