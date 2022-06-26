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Зеленський підписав закон про скасування безмитного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 чер, 2022 18:43
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення з 1 липня митних зборів, акцизів і 20% ПДВ на імпортні товари. В тому числі, мова йде про ввезення автомобілів громадянами.
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